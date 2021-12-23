Объявлен шорт-лист кинопремии "Оскар 2022"

Объявлен шорт-лист в некоторых категориях премии "Оскар-2022". В частности, названы фильмы, которые продолжат соревноваться за возможность попасть в номинацию «лучший международный фильм». К сожалению, украинский фильм «Плохие дороги» в список не попал.
Он разделила судьбу таких кинохитов, как обладатель "Золотой пальмовой ветви" "Титан", представлявший Францию, "Память" выдающегося Апичатпонга Вирасетакула (тайский режиссер на этот раз представлял Колумбию), "Брайтон 4" Левана Когуашвили (Грузия) и других фильмов. Не прошли в следующий этап и словацкая Цензорка (107 матерей, фильм получил приз в Венеции) и швейцарская Ольга, к созданию которых причастна Украина.
Уже 8 февраля из попавших в список 15 фильмов выберут 5 финалистов и объявят всех номинантов на Оскар-2022, а 27 марта в в кинотеатре Dolby Theater в Лос-Анджелесе пройдет 94-я церемония вручения премии «Оскар».
Полный список фильмов из объявленных шорт-листов доступен на сайте Киноакадемии. Следует отметить, что шорт-листы объявляют только в нескольких категориях.
Он разделила судьбу таких кинохитов, как обладатель "Золотой пальмовой ветви" "Титан", представлявший Францию, "Память" выдающегося Апичатпонга Вирасетакула (тайский режиссер на этот раз представлял Колумбию), "Брайтон 4" Левана Когуашвили (Грузия) и других фильмов. Не прошли в следующий этап и словацкая Цензорка (107 матерей, фильм получил приз в Венеции) и швейцарская Ольга, к созданию которых причастна Украина.
Уже 8 февраля из попавших в список 15 фильмов выберут 5 финалистов и объявят всех номинантов на Оскар-2022, а 27 марта в в кинотеатре Dolby Theater в Лос-Анджелесе пройдет 94-я церемония вручения премии «Оскар».
Полный список фильмов из объявленных шорт-листов доступен на сайте Киноакадемии. Следует отметить, что шорт-листы объявляют только в нескольких категориях.
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