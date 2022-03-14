Объявлен конкурс на художественный проект ко Дню Независимости Украины

19:58 14 июня Киев, Украина





Департамент культуры Киевской городской государственной администрации (КГГА) объявил конкурс , посвященный 30-летию независимости Украины, на реализацию художественного проекта на локациях города Киева.

Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

Согласно требованиям конкурсного предложения, концепция проекта должна быть направлена на развитие паблик-арта и охватывать различные художественные направления с акцентом на визуальной составляющей, а также может предусматривать создание арт-объектов, проведение перформансов, использование технологий медиа-арта и др. Также среди требований - привлечение к реализации проекта современных украинских художников, инновационность и креативность, проведение не менее двух ключевых событий в период реализации проекта и др.



Предельный объем расходов из бюджета г. Киева - 700 тыс. грн. Срок реализации проекта - 21-24 августа 2021 года. Дедлайн подачи - до 12 июля 2021 года.



Победителя определят с 14 по 16 июля 2021 года на заседании Художественного совета по вопросам рассмотрения культурных проектов.



Как известно, 24 августа отмечается День Независимости Украины.