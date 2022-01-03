Обвинить в шпионаже – обычное дело в Крыму

15:07 22 Апрель Киев, Украина

22 апреля стало известно, что сотрудниками ФСБ в Севастополе был задержан молодой человек 1998 года рождения по очередному обвинению в шпионаже.

В Севастополе задержан гражданин, который якобы “передавал украинской военной разведке секретные сведения о Черноморском флоте России”. На сайте ФСБ говорится, что человек целенаправленно собирал и передавал информацию о российском флоте в Крыму СБУ Украины, “утечка которой за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства”.

Имя и фамилии, а также комментариев от задержанного или его адвоката пока нет. В Министерстве обороны Украины или СБУ ситуацию еще не прокомментировали.

Впрочем, подконтрольный России Ленинский суд Севастополя уже удовлетворил ходатайство следователя СУ ФСБ России об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

За этот год, это не первый случай, когда российские власти в Крыму вменяют подозрения в госизмене.

Напомним, что Владислав Есипенко, будучи внештатным журналистом «Радио Свобода», был задержан и обвинен по той же статье. На кадрах с его камеры, кроме лиц, опрашиваемых крымчан, ничего не было видно.

Также, в госизмене сотрудники ФСБ успели обвинить и приговорить к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима 66-летнюю уроженку Бахчисарая, которая, якобы, передавала секретную информацию сотрудникам СБУ.

По словам руководительницы Крымской правозащитной группы Ольги Скрыпник, сотрудники ФСБ сейчас постоянно обвиняют в шпионаже в пользу спецслужб Украины или СБУ. Они могут обвинить за все, с чем связан сбор информации, а это фотографии, видео, которые делают люди. Причем это может быть абсолютно безобидный отснятый материал, на котором невозможно различить окружающий фон и тем более, стратегически важные объекты. Чаще всего, обвинение в госизмене имеет политическую основу.