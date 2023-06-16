Обсуждение безопасности и вооружения: министры Великобритании и Украины встретились

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес провел рабочую встречу с главой украинского оборонного ведомства Алексеем Резниковым в ходе своего официального визита в Украину.
Главная тема обсуждения была посвящена безопасности и перспективам Украины в контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе.
Участники встречи также обсудили вопросы вооружения, включая важность оружия, способного поражать врага на дальних дистанциях, такого как ракеты Storm Shadow.
Бен Уоллес подчеркнул, что предоставление Украине такого вида вооружения было вызвано необходимостью бороться с угрозами со стороны россии и ее оружия большой дальности, которое наносит вред гражданскому населению и критической инфраструктуре.
Министры также обсудили продолжение обучения украинских военных в Великобритании и основные приоритеты в тренировках.
Оба министра выразили удовлетворение от визита и подчеркнули важность сотрудничества в области обороны.
Главная тема обсуждения была посвящена безопасности и перспективам Украины в контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе.
Участники встречи также обсудили вопросы вооружения, включая важность оружия, способного поражать врага на дальних дистанциях, такого как ракеты Storm Shadow.
Бен Уоллес подчеркнул, что предоставление Украине такого вида вооружения было вызвано необходимостью бороться с угрозами со стороны россии и ее оружия большой дальности, которое наносит вред гражданскому населению и критической инфраструктуре.
Министры также обсудили продолжение обучения украинских военных в Великобритании и основные приоритеты в тренировках.
Оба министра выразили удовлетворение от визита и подчеркнули важность сотрудничества в области обороны.
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