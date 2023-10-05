Обстрелы и технические проблемы: отключение энергоснабжения в 9 регионах Украины

14:51 05 октября Киев, Украина

В девяти регионах Украины возникли проблемы с энергоснабжением из-за обстрелов со стороны российских агрессоров и технических нарушений.



Об этом сообщило Министерство энергетики в четверг, 5 октября.



В частности, в Николаевской области линия электропередачи была повреждена в результате падения обломков дрона, что привело к отключению электроснабжения для некоторых потребителей. Кроме того, из-за обстрелов электросетей часть населения осталась без электричества в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях. Ремонтные бригады активно работают в зонах, где безопасность позволяет.



Также временные сбои в электроснабжении произошли из-за технологических нарушений: в Днепропетровской области на некоторое время оставались без электроэнергии 7,4 тысячи потребителей, а в Черновицкой области - 29 тысяч потребителей. В настоящее время все они восстановили связь с электросетями.



Важно отметить, что украинские электростанции продолжают производить достаточное количество электроэнергии, чтобы удовлетворить потребности населения. Энергетики также активно готовят энергосистему к началу отопительного сезона.