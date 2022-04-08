ОБСТАНОВКА В ПУНКТАХ ПРОПУСКА НА ЗАПАДНОЙ ГРАНИЦЕ

12:31 05 апреля Киев, Украина

🔷 За сутки 4 апреля западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 53 тысяч человек и 12 тысяч транспортных средств. Относительно 3 апреля пассажиропоток на западном участке границы снизился еще почти на 5 тысяч путников.



🔷 Из Украины за прошлые сутки выбыли более 29 тысяч человек. Более 17 тысяч из них пересекли границу через украинско-польский участок, остальные – в Венгрию, Словакию, Румынию и Молдову. В настоящее время во всех вышеуказанных направлениях очереди пешеходов и транспортных средств отсутствуют.



🔷В Украину за минувшие сутки прибыли 24 тысячи человек, более 21 тысячи из них – украинцы. Кроме того, оформлено 520 транспортных средств с гуманитарными грузами.



Все пункты пропуска на западной границе (за исключением ППр «Звонковое» и «Косино») работают в круглосуточном режиме.



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