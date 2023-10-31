Обстановка с энергоснабжением в Украине: актуальные данные

12:10 31 октября Киев, Украина

Вчера, 30 октября, армия рф нанесла артиллерийский удар по территории одной из теплоэлектростанций (ТЭС) в восточном регионе. Было повреждено оборудование, из-за чего прекращено энерго- и теплоснабжение одного из населенных пунктов рядом. В настоящее время ТЭС работает, продолжаются аварийно-восстановительные работы.

"Несмотря на повреждения одной из ТЭС, электроэнергии, произведенной украинскими электростанциями, достаточно для обеспечения потребностей всех бытовых и юридических потребителей. "Укрэнерго" не видит оснований для ограничений в энергосистеме, если не будет новых обстрелов. Лимиты потребления не вводились", — говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" также сообщили, из-за непогоды без света остается частично 1 населенный пункт и 2 трансформаторные подстанции в Донецкой и Сумской областях. Ремонтные работы продолжаются.

"Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 448 населенных пунктов. Из-за обстрелов есть повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. Аварийно-восстановительные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных", — добавили в компании.

Сегодня, 31 октября, Украина импортирует электроэнергию в вечерние часы максимального потребления из Молдовы, общим объемом 69 МВт-час с максимальной мощностью в отдельные часы до 17 МВт. Экспорт осуществляется в Словакию и Молдову в дневные (период активной работы электростанций на ВИЭ) и ночные часы (суточный минимум потребления) и общим объемом 2461 МВт-час, с максимальной мощностью в отдельные часы до 356 МВт.