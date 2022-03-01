Обстановка на утро 1 марта на приграничных пунктах пропуска

12:45 01 Март Киев, Украина





🇵🇱 Республика Польша:



«Ягодин» – 0 л/а, 0

«Устилуг» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Угринов» – 300 л/а, 50 пешеходов;

«Рава Русская» – 1250 л/а, 0 пешеходов;

«Грушев» – 350 л/а, 10 пешеходов;

«Смольница» – 1000 л/а, 50 пешеходов;

«Краковец» – 380 л/а, 0 пешеходов;

«Шегини» – 1800 л/а, 170 пешеходов. Очереди перед пунктами пропуска с соседними государствами на выезд из Украины на 09.00«Ягодин» – 0 л/а, 0 пешеходов; «Устилуг» – 0 л/а, 0 пешеходов;«Угринов» – 300 л/а, 50 пешеходов;«Рава Русская» – 1250 л/а, 0 пешеходов;«Грушев» – 350 л/а, 10 пешеходов;«Смольница» – 1000 л/а, 50 пешеходов;«Краковец» – 380 л/а, 0 пешеходов;«Шегини» – 1800 л/а, 170 пешеходов.



🇸🇰 Словацкая Республика:



«Малый Березный» – 950 л/а, 0 пешеходов;

«Ужгород» – 910 л/а, 0 пешеходов.

«М.Селменцы» – 0 пешеходов.



🇭🇺 Венгрия:



«Тиса» – 30 л/а (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Звоночная» - 10 л/а, 0 пешеходов;

«Косино» – 30 л/а, 10 пешеходов;

«Лужанка» – 70 л/а, 0 пешеходов;

«Вилок» – 10 л/а, 0 пешеходов.



🇷🇴 Румыния:



«Дьяково» – 0 л/а (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Солотвино» – 50 л/а, 0 пешеходов;

«Порубное» – 350 л/а, 25 пешеходов.



🇲🇩 Республика Молдова:



«Мамалыга» – 0 л/а (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Кельменцы» – 0 л/а (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Россошани» – 0 л/а (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Сокиряне» – 0 л/а (пропуск пешеходов не осуществляется).