Обстановка на утро 1 марта на приграничных пунктах пропуска

12:45 01 Март Киев, Украина

Очереди перед пунктами пропуска с соседними государствами на выезд из Украины на 09.00

🇵🇱 Республика Польша:

«Ягодин» – 0 л/а, 0 пешеходов;
«Устилуг» – 0 л/а, 0 пешеходов;
«Угринов» – 300 л/а, 50 пешеходов;
«Рава Русская» – 1250 л/а, 0 пешеходов;
«Грушев» – 350 л/а, 10 пешеходов;
«Смольница» – 1000 л/а, 50 пешеходов;
«Краковец» – 380 л/а, 0 пешеходов;
«Шегини» – 1800 л/а, 170 пешеходов.

🇸🇰 Словацкая Республика:

«Малый Березный» – 950 л/а, 0 пешеходов;
«Ужгород» – 910 л/а, 0 пешеходов.
«М.Селменцы» – 0 пешеходов.

🇭🇺 Венгрия:

«Тиса» – 30 л/а (пропуск пешеходов не осуществляется);
«Звоночная» - 10 л/а, 0 пешеходов;
«Косино» – 30 л/а, 10 пешеходов;
«Лужанка» – 70 л/а, 0 пешеходов;
«Вилок» – 10 л/а, 0 пешеходов.

🇷🇴 Румыния:

«Дьяково» – 0 л/а (пропуск пешеходов не осуществляется);
«Солотвино» – 50 л/а, 0 пешеходов;
«Порубное» – 350 л/а, 25 пешеходов.

🇲🇩 Республика Молдова:

«Мамалыга» – 0 л/а (пропуск пешеходов не осуществляется);
«Кельменцы» – 0 л/а (пропуск пешеходов не осуществляется);
«Россошани» – 0 л/а (пропуск пешеходов не осуществляется);
«Сокиряне» – 0 л/а (пропуск пешеходов не осуществляется).