Общие потери вражеского войска на 27 марта, - сообщение Генштаба

Прошел 31-й день противостояния украинских защитников российской орде захватчиков. За этот период «великая и непобедимая» вражеская армия понесла необычайно большие потери техники и личного состава.
Генштаб Вооруженных сил Украины озвучил потери российской армии с начала полномасштабного вторжения России на 27 марта.
Так, общие боевые потери оккупанта с 24.02 по 27.03 ориентировочно составили:
- личного состава - около 16 600 человек
- танков - 582
- боевых бронированных машин - 1664
- артиллерийских систем - 294
- РСЗО - 93
- средства ПВО - 52
- самолетов - 121
- вертолетов - 127
- автомобильной техники / vehicles - 1144
- корабли / катера - 7
- цистерн с ГСМ - 73
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 56
- специальная техника - 21
- пусковые установки ОТРК / ТРК – 4.
Данные постоянно уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий, отметили в Генштабе.
Ранее сегодня Генштаб рассказал о потерях оккупационной военной техники и успешных авиационных операциях за предыдущие сутки.
Отметим, что, по данным британской разведки, российские оккупационные силы концентрируются для оцепления украинских военнослужащих на Донбассе.
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