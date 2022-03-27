Общие потери вражеского войска на 27 марта, - сообщение Генштаба

09:34 27 марта Киев, Украина

Прошел 31-й день противостояния украинских защитников российской орде захватчиков. За этот период «великая и непобедимая» вражеская армия понесла необычайно большие потери техники и личного состава.

Генштаб Вооруженных сил Украины озвучил потери российской армии с начала полномасштабного вторжения России на 27 марта.

Так, общие боевые потери оккупанта с 24.02 по 27.03 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 16 600 человек
  • танков - 582
  • боевых бронированных машин - 1664
  • артиллерийских систем - 294
  • РСЗО - 93
  • средства ПВО - 52
  • самолетов - 121
  • вертолетов - 127
  • автомобильной техники / vehicles - 1144
  • корабли / катера - 7 
  • цистерн с ГСМ - 73
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 56
  • специальная техника - 21
  • пусковые установки ОТРК / ТРК – 4.

Данные Генштаба Украины

Данные постоянно уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий, отметили в Генштабе.

Ранее сегодня Генштаб рассказал о потерях оккупационной военной техники и успешных авиационных операциях за предыдущие сутки.

Отметим, что, по данным британской разведки, российские оккупационные силы концентрируются для оцепления украинских военнослужащих на Донбассе.