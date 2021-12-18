Общественный транспорт Николаева переходит на спецпропуска
18:16 22 Март Киев, Украина
Согласно решению городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, в Николаеве
вводят спецпропуска для проезда в общественном транспорте.
Соответствующее решение Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС ) приняла в понедельник, 22 марта, сообщил
мэр Николаева Александр Сенкевич на своей странице в Facebook.
"Предприятиям, учреждениям и организациям необходимо обновить электронные пропуска для своих сотрудников. Для этого на сайте городского совета мы создали удобную в использовании электронную систему", - написал градоначальник.
Он также подчеркнул, что пропуски, оформленные в 2020 году, не будут действовать.
"Каждый документ будет иметь свой индивидуальный QR-код, а копия будет храниться в специальной базе на сайте. После регистрации пропуски будут высланы на указанный адрес электронной почты. Их необходимо будет распечатать и носить с собой вместе с документами, удостоверяющими личность", - объяснил Сенкевич.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии