Общественный транспорт Николаева переходит на спецпропуска

18:16 22 Март Киев, Украина

Согласно решению городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, в Николаеве вводят спецпропуска для проезда в общественном транспорте.

Соответствующее решение Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС ) приняла в понедельник, 22 марта, сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич на своей странице в Facebook.

"Предприятиям, учреждениям и организациям необходимо обновить электронные пропуска для своих сотрудников. Для этого на сайте городского совета мы создали удобную в использовании электронную систему", - написал градоначальник.

Он также подчеркнул, что пропуски, оформленные в 2020 году, не будут действовать.