Общественный транспорт Киева радует новогодним декором

10:00 05 Январь Киев, Украина

В Киеве на Левом берегу курсируют троллейбусы и автобусы, своим интерьером поддерживающие праздничное настроение горожан и гостей столицы.

К примеру, салон троллейбуса №38 украшен разноцветными новогодними гирляндами, снежинками.

Ответные фото появились на странице сообщества New Русановка в Facebook.



Жители столичной Русановки в восторге от такого необычного декора коммунального транспорта.

Своими впечатлениями киевляне делятся в сети. «Троллейбус 38. Приятно, когда на пути к работе такой вид», «Аэробус 220. Праздничный. Простите друг друга радость. Праздники продолжаются».