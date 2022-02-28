Общественный электротранспорт в Украине появится благодаря привлечению кредитов

Министерство инфраструктуры планирует постепенный отказ в городах от автобусов и микроавтобусов на двигателях внутреннего сгорания в пользу троллейбусов, трамваев и электромобилей. Об этом в понедельник, 5 октября, заявил министр Владислав Криклий.
По его словам, общественный электротранспорт - важная часть развития электромобильности, над концепцией которого сейчас работает Мининфраструктуры.
"С участием местных госадминистраций мы с вами должны обеспечить поэтапную замену автомобильного транспорта на электротранспорт, в частности путем привлечения кредитов на благоприятных условиях и совершенствование законодательства", - заявил Криклий.
Он напомнил, что развитие электротранспорта предусмотрено уже принятой национальной транспортной стратегией до 2030 года.
Кроме этого, министерство работает над изменениями в государственные строительные нормы по планированию и застройке территорий, предусматривающие обязательное размещение зарядных станций на всех дорогах общего пользования и на автозаправочных комплексах.
Таким образом можно расширить использование электромобилей для междугородних поездок и стимулировать прирост их продаж в Украине. "Конечно мы должны стимулировать и оказывать помощь, в первую очередь, украинскому производителю", - уточнил Криклий.
По его словам, общественный электротранспорт - важная часть развития электромобильности, над концепцией которого сейчас работает Мининфраструктуры.
"С участием местных госадминистраций мы с вами должны обеспечить поэтапную замену автомобильного транспорта на электротранспорт, в частности путем привлечения кредитов на благоприятных условиях и совершенствование законодательства", - заявил Криклий.
Он напомнил, что развитие электротранспорта предусмотрено уже принятой национальной транспортной стратегией до 2030 года.
Кроме этого, министерство работает над изменениями в государственные строительные нормы по планированию и застройке территорий, предусматривающие обязательное размещение зарядных станций на всех дорогах общего пользования и на автозаправочных комплексах.
Таким образом можно расширить использование электромобилей для междугородних поездок и стимулировать прирост их продаж в Украине. "Конечно мы должны стимулировать и оказывать помощь, в первую очередь, украинскому производителю", - уточнил Криклий.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии