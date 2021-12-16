Общение онлайн: 60% украинцев зарегистрированы в соцсетях

17:10 17 Март Киев, Украина

Нет худа без добра, гласит поговорка. Вот и карантинные ограничения помогли многим украинцам, даже очень пожилым, освоить общение через сети интернета. Как показывают данные исследования, которое провела IT-компания GlobalLogic, в течение последнего года количество украинцев в соцсетях достигло 60%.

"Год карантина послужил активному пользованию социальными сетями, так число зарегистрированных в них украинцев за это время увеличилось на 7 млн и составило 26 млн", - говорится в сообщении.

Стремительно выросло число украинских пользователей в Instagram. На сегодняшний день оно составляет 14 млн. В Facebook зарегистрировано 16 млн украинцев.

Среди популярных приложений – соцсеть TikTok. В ней зарегистрированы 16% украинцев. Но лидером из года в год остается YouTube, который охватывает 96% населения. Подсчитано, что пользователи ежедневно уделяют просмотрам видео на этой платформе не менее 40 минут.

Общее количество украинских интернет-пользователей увеличилось на 2 млн и составило 30 млн. В процентном соотношении – это на 33% больше, чем в 2019 году.

В компании отмечают, что такая динамика коснулась не только Украины, но и всего мира. Из-за пандемии коронавируса и длительного карантина люди, оставаясь дома, искали различные пути коммуникации и активно просматривали видеоролики, слушали музыку, подкасты и общались через интернет.