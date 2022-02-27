ОБСЕ наблюдает за тушением лесных пожаров в Луганской области

09:58 04 Октябрь Киев, Украина

На Луганщине продолжается борьба с лесными пожарами. За ходом тушения пожаров наблюдает находящаяся на Донбассе наблюдательная миссия ОБСЕ. Согласно данным отчета миссии №236/2020 от 3 октября 2020 года, значительного ущерба гражданским и коммерческим сооружениям в Станице Луганской от лесных пожаров не зафиксировано.

"По наблюдениям миссии, большинство лесных пожаров в этом районе ликвидировали, однако контрольный пункт въезда и выезда до сих пор был закрыт", - говорится в отчете.

В то же время наблюдатели зафиксировали большие массивы сгоревшего леса и подлеска.

Напомним, 1 октября в Офисе генпрокурора сообщали об 11 погибших и 17 пострадавших в результате пожаров в Луганской области.

Но накануне в Нацполиции уточнили эту информацию и официальное число жертв снизилось до семи. При этом еще четыре человека считались пропавшими без вести. Еще 18 человек пострадали.

Также 3 октября стало известно, что на Луганщине ликвидировали один из очагов пожаров. Утром была потушена лесная подстилка вблизи села Чмыровка Старобельского района. Продолжается тушение шести очагов.