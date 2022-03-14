Образование в Украине в условиях войны: создано единое онлайн-расписание

06:33 14 марта Киев, Украина

С 14 марта образовательный процесс в большинстве регионов Украины будет возобновлен. Чтобы дети, в частности эвакуированные, могли учиться дистанционно, создано онлайн-расписание.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.



Расписание разработано Министерством образования и науки Украины совместно с компанией Google Украина.



Расписание создано согласно календарно-тематическому планированию для учащихся 1–11 классов и содержит ссылки на материалы разных ресурсов. Одним из таких является Всеукраинская школа онлайн . Это платформа для дистанционного и смешанного обучения учащихся 5–11 классов и методической поддержки учителей с видеоуроками, тестами и материалами для самостоятельной работы по 18 основным предметам.