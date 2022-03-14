Образование в Украине в условиях войны: создано единое онлайн-расписание

С 14 марта образовательный процесс в большинстве регионов Украины будет возобновлен. Чтобы дети, в частности эвакуированные, могли учиться дистанционно, создано онлайн-расписание.
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.
Расписание разработано Министерством образования и науки Украины совместно с компанией Google Украина.
Расписание создано согласно календарно-тематическому планированию для учащихся 1–11 классов и содержит ссылки на материалы разных ресурсов. Одним из таких является Всеукраинская школа онлайн . Это платформа для дистанционного и смешанного обучения учащихся 5–11 классов и методической поддержки учителей с видеоуроками, тестами и материалами для самостоятельной работы по 18 основным предметам.
Расписание разработано Министерством образования и науки Украины совместно с компанией Google Украина.
Расписание создано согласно календарно-тематическому планированию для учащихся 1–11 классов и содержит ссылки на материалы разных ресурсов. Одним из таких является Всеукраинская школа онлайн . Это платформа для дистанционного и смешанного обучения учащихся 5–11 классов и методической поддержки учителей с видеоуроками, тестами и материалами для самостоятельной работы по 18 основным предметам.
Кроме того, школьники смогут смотреть трансляции телеуроков на телеканалах Суспільне, Піксель, Плюсплюс и платформах MEGOGO, 1+1 video, Київстар ТБ. Расписание этих занятий будет обнародовано на официальных каналах МОН и телеканалах.
Всеукраинская школа онлайн стартовала в декабре 2020 по инициативе Минцифры, МОН и Украинского института развития образования. Главные исполнители всего проекта – общественный союз «Освітория». Всеукраинская школа онлайн является частью глобальной инициативы по цифровой грамотности Дия - цифровое образование.
Всеукраинская школа онлайн стартовала в декабре 2020 по инициативе Минцифры, МОН и Украинского института развития образования. Главные исполнители всего проекта – общественный союз «Освітория». Всеукраинская школа онлайн является частью глобальной инициативы по цифровой грамотности Дия - цифровое образование.
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