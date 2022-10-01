Обращение Офиса президента к украинцам, живущим в оккупированных регионах

После действа в Кремле, на котором Владимир путин собрался аннексировать территории Украины, многие люди из временно оккупированных регионов оказались в шоке.
В пятницу, 30 сентября, во время телеэфира советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина никого не забыла и продолжит защищать своих граждан, которые оказались на временно оккупированных территориях.
Он также заверил, что власти понимают людей, которых запугали оружием на псевдореферендумах, но акцентировал внимание на ответственности тех, кто принимал участие в организации "волеизъявления".
Также он считает, в результате освобождения оккупированных территорий жители Украины начнут "по-настоящему ценить свое государство".
Напомним, в пятницу, 30 сентября, глава Кремля Владимир путин подписал договоры о "присоединении" украинских регионов к рф.
А президент Украины Владимир Зеленский сегодня объявил о подписании заявки на ускоренное вступление в НАТО.
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