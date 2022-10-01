Обращение Офиса президента к украинцам, живущим в оккупированных регионах

08:13 01 октября Киев, Украина

После действа в Кремле, на котором Владимир путин собрался аннексировать территории Украины, многие люди из временно оккупированных регионов оказались в шоке.

В пятницу, 30 сентября, во время телеэфира советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина никого не забыла и продолжит защищать своих граждан, которые оказались на временно оккупированных территориях.

"Украина придерживается цивилизованных норм ведения войны, и мы своих граждан не дадим в обиду. Мы будем всех защищать и забирать максимально быстро. Поэтому мы нашим партнерам говорим, что не нужно ожидать измения мышления путина, его окружения или переворота в россии. По этой причине мы запрашиваем определенное оружие", - сказал он.

Он также заверил, что власти понимают людей, которых запугали оружием на псевдореферендумах, но акцентировал внимание на ответственности тех, кто принимал участие в организации "волеизъявления".

"Мы крайне отрицательно относимся к тем, кто брал непосредственное участие в организации этих "референдумов". Они стали соучастниками массовых преступлений оккупантов", - заявил Подоляк.

Также он считает, в результате освобождения оккупированных территорий жители Украины начнут "по-настоящему ценить свое государство".

Напомним, в пятницу, 30 сентября, глава Кремля Владимир путин подписал договоры о "присоединении" украинских регионов к рф.

А президент Украины Владимир Зеленский сегодня объявил о подписании заявки на ускоренное вступление в НАТО.