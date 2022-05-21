Оборона Мариуполя завершилась. Что дальше?

Героическая оборона Мариуполя продлилась 86 дней. Высшее военное руководство Украины отдало приказ о сохранении жизни и здоровья защитников гарнизона и прекращении обороны города. Из Азовстали вышли все украинские военные. Президент Владимир Зеленский говорит, что операцию по безопасному выходу защитников Мариуполя проводят с участием западных партнеров, но пока ее детали не разглашаются. Самому городу же уже предрекают вспышку холеры.

Выход бойцов из Азовстали

“Несмотря на тяжелые бои, круговую оборону и отсутствие снабжения, мы отмечали три важных для нас условия: гражданские, раненые и погибшие”, — заявил перед выходом с Азовстали командир полка Азов Денис Прокопенко.

По его словам, гражданских удалось эвакуировать, а тяжелораненые получили необходимую помощь — их удалось эвакуировать, чтобы дальше обменять и доставить на подконтрольную Украине территорию.

“Относительно погибших героев процесс продолжается и надеюсь, что в ближайшее время родные и вся Украина с почестями сможет похоронить своих воинов”, — сказал Прокопенко.

В Минобороны России в конце дня, пятницы, 20 мая, заявили, что на Азовстали украинских больше нет. С 16 мая за время эвакуации "сложили оружие и сдались в плен" 2 439 бойцов Азова и других украинских защитников.

Так эвакуация или плен?

Президент Владимир Зеленский говорит, что операцию по безопасному выходу защитников Мариуполя проводят с участием западных партнеров, но пока детали не разглашаются.

“Структура сложная. Договаривались о том, что разблокировкой будут заниматься посредники – западные партнеры. Я договаривался с Турцией, Швейцарией, Израилем, сначала Францией из-за отношений лидеров (этих стран) с Российской Федерацией. Когда мы видели, что военным путём разблокировать невозможно. Наши военные получили сигнал, что они имеют полное право выйти и сохранить свою жизнь", - заявил Зеленский.

Зеленский утверждает, что он настойчиво просил в разговоре с каждым лидером стран-партнеров о предоставлении вооружения для разблокирования Мариуполя военным путем. По словам президента, часть военнослужащих ВСУ были готовы, в случае предоставления тяжелого вооружения от стран-партнеров, идти на военную деблокаду Мариуполя, несмотря на риски.

Также президент рассказал, о том какую помощь получали военные в Мариуполе.

"Большое количество недель летчики на вертолетах, зная, что 90% они не возвращаются... летели туда. Мы потеряли много летчиков", - отметил он.

Что ждет Мариуполь

В городе, захваченном российскими войсками, разрушена инфраструктура и царит антисанитария. Всемирная организация здравоохранения готовится к борьбе со вспышками холеры в Мариуполе.

Холера - острая диарейная инфекция, которая возникает при попадании в организм зараженных пищевых продуктов или воды. При отсутствии лечения в течение нескольких часов она может привести к смерти.

Канализация и городское водоснабжение в Мариуполе полностью разрушено во время ожесточенных боев. На улицах и под завалами зданий до сих пор разлагаются трупы, которые некому было из города вывезти. Грязь, мусор и человеческие останки могут попадать в подземные и сточные воды.

Роспотребнадзор издал постановление «О дополнительных мерах по профилактике холеры в Российской Федерации». Из документа следует, что особенно ведомство рекомендует озаботиться профилактикой холеры приграничным с Украиной регионам: Ростовской, Курской, Белгородской, Воронежской, Брянской областям, Краснодарскому краю, аннексированным в 2014 году Крыму и Севастополю. Кроме мониторинга сточных вод и водоемов, чиновники должны контролировать и центры временного содержания прибывающих из других стран, говорится в распоряжении.