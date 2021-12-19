Обновленное эпидзонирование: в "красной" зоне - 10 областей, в "оранжевой" - 13

11:47 05 Апрель Киев, Украина

На утро 5 апреля норма госпитализации пациентов с коронавирусом превышена в столице и 21 области Украины.



Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.



Так, в "красную" зону попали: Житомирская, Закарпатская, Киевская, Ивано-Франковская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черниговская, Черновицкая области и город Киев.



В "оранжевой" зоне: Черкасская, Хмельницкая, Харьковская, Тернопольская, Ривненская, Полтавская, Луганская, Кировоградская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Волынская и Винницкая области.



И только Херсонская область по прежнему остается в "желтой" зоне.



Уровень госпитализаций превышен в Киеве (117,4 на 100 тыс. населения при норме до 60), в Киевской (91,5), Винницкой (106,4), Волынской (73,5), Днепропетровской (86,0), Донецкой (64,1), Житомирской (116,2), Закарпатской (66,3), Запорожской (73,3), Ивано-Франковской (74,1), Львовской (74,6), Николаевской (111,8), Одесской (76,8), Полтавской (80,4), Ривненской (77,2), Сумской (91,0), Тернопольской (71,9), Харьковской (74,1), Хмельницкой (131,2), Черкасской (89,1), Черновицкой (96,5) и Черниговской (108,1) областях.



При этом, в 21 из 25 регионов превышен эпидемиологический порог COVID-19. Так, норме соответствуют Винницкая (92,2% при норме 100%), Херсонская (86,5%), Хмельницкая (92,3%) и Черновицкая (95,2%) области. В остальных регионах этот показатель выше нормы. При этом в Киеве он составляет 121,2%, самый худший в Тернопольской области - 206,2%.