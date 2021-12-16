Обновленное эпидзонирование: Львовщина стала девятой областью в "красной" зоне

11:39 23 Март Киев, Украина

Сегодня в "красную" карантинную зону попала Львовщина, суточный прирост инфицированных коронавирусом в городе и области составил почти 1000 человек.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Так, в "красную" зону перешла Львовская область, там в течение последних дней превышен уровень госпитализаций (65,2 при норме 60).

Сейчас в "красной" зоне находится город Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.

В "оранжевой" зоне находятся: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

Херсонская область по-прежнему находится в "желтой" зоне.
 
Фото: Эпидзонирование на 23 марта