Обновленное эпидзонирование: Черниговщина стала 11 регионом "красной" зоны

11:50 29 Март Киев, Украина

Сегодня "красную" зону пополнила Черниговщина. Она стала одиннадцатым регионом, который попал в самую жесткую в плане ограничений карантинную зону.



Об этом свидетельствуют данные Минздрава.



Черниговская область перешла в "красную" зону карантина. Последние дни там превышен уровень госпитализаций.



Таким образом в "красной" зоне находятся Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области. Всего 11 регионов.



Херсонская область по-прежнему находится в "желтой зоне" карантина.



В то же время, в "оранжевой" зоне находятся: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская области.