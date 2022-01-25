Обновленное эпидзонирование: Украина разделилась на "желтую" и "оранжевую" зоны

11:52 10 Май Киев, Украина

Согласно новому эпидзонированию, Украина разделилась на "желтую" и "оранжевую" зоны, в которых находятся 16 и 8 областей соответственно.



Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.



Так, в "оранжевой" зоне на сегодняшний день находятся: Волынская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Тернопольская и Черкасская.



В "желтой" зоне: Винницкая, Днепропетровская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Полтавская, Ривненская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черновицкая, Черниговская, а также город Киев.