Обновленное эпидзонирование: 6 регионов можно перенести в "зеленую" зону

12:06 19 Май Киев, Украина

Для перехода Украины в "зеленую" зону и существенного смягчения карантинных ограничений не хватает соответствующих показателей еще 7 регионам.



Об этом сообщает Министерство здравоохранения.



Так, "зеленой" зоне соответствуют показатели по проценту от эпидемического порога в Киеве (32,9%), Винницкой (41,3%), Закарпатской (49,8%), Киевской (48,9%), Николаевской (42%) и Полтавской (46,2%) областях. Винницкая область также соответствует "зеленой" зоне по коэффициенту выявления случаев инфицирования - 4,8%.



Отметим, "зеленый" уровень позволяет смягчить карантинные ограничения. Он устанавливается одновременно на всей территории Украины, если: заболеваемость гриппом и ОРВИ на территории не менее 13 регионов страны менее 50 процентов эпидемического порога; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2) - менее 5 процентов.







По состоянию на 19 мая, в Украине лишь Донецкая область находится в "оранжевой" зоне, все остальные - в "желтой". Все показатели во всех областях соответствуют определенной Минздравом норме, кроме Донецкой области, в которой превышен эпидпорог - 101,5%.