Обновлен перечень территорий, переселенцам из которых будут с 1 мая выплачиваться пособия

20:12 28 апреля Киев, Украина

Минреинтеграции утвердило обновленный перечень территорий, переселенцам из которых будут производиться выплаты с 1 мая. В список вошли общины в восьми областях

Днепропетровской (2 общины)

Херсонской (49 общин)

Харьковской (51 община)

Николаевской (4 общины)

Донецкой (66 общин – все)

Луганской (37 общин – все)

Одесской (1 община)

Запорожской (49 общин)





В Минреинтеграции отметили, что список не является фиксированным документом – он регулярно обновляется. Формируют его по согласованию с Минобороны на основании предложений областных администраций и КГГА. В него входят: С полным перечнем можно ознакомиться здесь В Минреинтеграции отметили, что список не является фиксированным документом – он регулярно обновляется. Формируют его по согласованию с Минобороны на основании предложений областных администраций и КГГА. В него входят:

временно оккупированные территории

находящиеся в окружении территории (заблокированные)

территории, на которых ведутся активные боевые действия

Итак, если вы зарегистрированы в какой-либо из указанных областей, но ваша община отсутствует в данном перечне, рекомендуем обратиться в свою военную администрацию (лично или через горячую линию) и уточнить информацию.