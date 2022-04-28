Обновлен перечень территорий, переселенцам из которых будут с 1 мая выплачиваться пособия

Минреинтеграции утвердило обновленный перечень территорий, переселенцам из которых будут производиться выплаты с 1 мая. В список вошли общины в восьми областях
- Днепропетровской (2 общины)
- Херсонской (49 общин)
- Харьковской (51 община)
- Николаевской (4 общины)
- Донецкой (66 общин – все)
- Луганской (37 общин – все)
- Одесской (1 община)
- Запорожской (49 общин)
С полным перечнем можно ознакомиться здесь.
В Минреинтеграции отметили, что список не является фиксированным документом – он регулярно обновляется. Формируют его по согласованию с Минобороны на основании предложений областных администраций и КГГА. В него входят:
В Минреинтеграции отметили, что список не является фиксированным документом – он регулярно обновляется. Формируют его по согласованию с Минобороны на основании предложений областных администраций и КГГА. В него входят:
- временно оккупированные территории
- находящиеся в окружении территории (заблокированные)
- территории, на которых ведутся активные боевые действия
Итак, если вы зарегистрированы в какой-либо из указанных областей, но ваша община отсутствует в данном перечне, рекомендуем обратиться в свою военную администрацию (лично или через горячую линию) и уточнить информацию.
С мая Минреинтеграции совместно с Минцифрами планируют запустить цифровую платформу, где в режиме настоящего времени будут изображаться временно оккупированные территории, а также находящиеся в окружении и на которых ведутся активные боевые действия. Переселенцы с этих территорий могут получать 2000 гривен помощи государства, а также 3000 гривен за каждого из детей.
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