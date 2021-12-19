Обнаружен новый вид динозавров

19:59 12 Август Киев, Украина

Найденные в 2019 году на острове Уайто, в Великобритании, окаменелости костей, по заключению ученых принадлежат ранее неизвестному виду динозавров, который обитал 115 миллионов лет назад.



Представитель нового вида, как и тираннозавр, относится к семейству тероподовых. Палеонтологи предполагают, что динозавр мог достигать четырех метров в длину.



Отличительной чертой динозавров семейства тероподовых являются большие воздушные полости в костях, которые до сих пор имеются у современных птиц. Эти воздушные «мешки» были продолжением легких, обеспечивали эффективную дыхательную систему, а также облегчали скелет динозавра.

По словам Крис Баркер, аспиранта Саутгемптоновского университета, руководящего исследованием, науке известно не так много о тероподовых динозаврах, проживавших на территории Европы в середине мелового периода, поэтому недавнее открытие позволит расширить понимание о видовом разнообразии динозавров той эпохи.

Новый вид получил название Vectaerovenator inopinatus.

После изучения останки отправят в Музей динозавров в Сендауне на острове Уайт