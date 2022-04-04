Обнародован список российских оккупантов, которые устроили зверские убийства в Буче

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало список российских военнослужащих, участвовавших в совершении военных преступлений в городе Буча Киевской области.
Список можно просмотреть на сайте ГУР Минобороны Украины.
В перечне имена российских военных из 64-й отдельной мотострелковой бригады. Однако, по данным советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, совершали военные преступления в Киевской области не только военнослужащие этой бригады, но и:
5 отдельной танковой бригады 36 армии Восточного военного округа;
331 парашютно-десантного полка 98 воздушно-десантной дивизии;
137 парашютно-десантного полка 106 воздушно-десантной дивизии;
104 и 234 десантно-штурмовых полка 76 десантно-штурмовой дивизии;
14 и 45 отдельные бригады специального назначения;
63 отряд полиции особого назначения Росгвардии;
155 отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.
Напомним, что после освобождения Киевщины от российских захватчиков на экспертизу вывезли более 400 гражданских тел.
Российское военное руководство называет публикацию доказательств зверств россиян в регионе "очередной провокацией".
Мир уже реагирует на эти события, а в украинском министерстве обороны проводят параллель между "Бучанской резней" и Сребреницей - геноцидом боснийских мусульман, убитых сербами во время войны 1990-х годов в Боснии.
Список можно просмотреть на сайте ГУР Минобороны Украины.
В перечне имена российских военных из 64-й отдельной мотострелковой бригады. Однако, по данным советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, совершали военные преступления в Киевской области не только военнослужащие этой бригады, но и:
5 отдельной танковой бригады 36 армии Восточного военного округа;
331 парашютно-десантного полка 98 воздушно-десантной дивизии;
137 парашютно-десантного полка 106 воздушно-десантной дивизии;
104 и 234 десантно-штурмовых полка 76 десантно-штурмовой дивизии;
14 и 45 отдельные бригады специального назначения;
63 отряд полиции особого назначения Росгвардии;
155 отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.
Напомним, что после освобождения Киевщины от российских захватчиков на экспертизу вывезли более 400 гражданских тел.
Российское военное руководство называет публикацию доказательств зверств россиян в регионе "очередной провокацией".
Мир уже реагирует на эти события, а в украинском министерстве обороны проводят параллель между "Бучанской резней" и Сребреницей - геноцидом боснийских мусульман, убитых сербами во время войны 1990-х годов в Боснии.
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