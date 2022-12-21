Обменять лампы накаливания на LED-лампы можно будет в отделениях «Укрпочты» с января

Обменять лампы накаливания на LED-лампы можно будет в отделениях «Укрпочты» с 1 января 2023 года, рассказала в эфире телемарафона министр экономики Юлия Свириденко.
Можно физически обменять лампы в отделениях «Укрпочты» или предварительно оставить заявку через приложение «Дия», а затем физически прийти в отделение "Укрпочты" и бесплатно поменять старые лампы накаливания на новые LED-лампы. Это смогут сделать люди от 18 лет.
Один человек может обменять пять лампочек. По словам Свириденко, LED-лампы потребляют в 7-8 раз меньше электроэнергии, чем лампы накаливания.
В Минэкономики также отметили, что замена 50 миллионов лампочек накаливания сможет сэкономить работу одного реактора мощностью 1 МВт.
Программа обмена старых ламп накаливания на новые светодиодные анонсирована в Минэкономики 13 декабря. В общей сложности планируют произвести замену 50 миллионов ламп.
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