Житомир остался без воды из-за аварии на сетях водоотведения

Крупная авария на водоводе оставила жителей Житомира в субботу, 12 августа, без воды. По сообщению коммунального предприятия Житомирводоканал, вода будет отсутствовать в сети до конца дня.
В настоящее время на сетях водоотвода продолжаются аварийно-ремонтные работы.
Тем временем водоканал организует места подвоза воды для горожан.
Напомним, в Николаевской области мэрия города Новый Буг объяснила нехватку воды мобилизацией коммунальщиков на фронт.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии