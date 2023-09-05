Житомир остался без воды из-за аварии на сетях водоотведения

10:59 12 августа Киев, Украина

Крупная авария на водоводе оставила жителей Житомира в субботу, 12 августа, без воды. По сообщению коммунального предприятия Житомирводоканал, вода будет отсутствовать в сети до конца дня.

"В связи с аварийной ситуацией, произошедшей на сетях водоотвода, КП Житомирводоканал вынужден прекратить водоснабжение города Житомир с 8:00 до 20:00 12 августа", - говорится в сообщении.

В настоящее время на сетях водоотвода продолжаются аварийно-ремонтные работы.

Тем временем водоканал организует места подвоза воды для горожан.

Напомним, в Николаевской области мэрия города Новый Буг объяснила нехватку воды мобилизацией коммунальщиков на фронт.