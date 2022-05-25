Облачная погода с небольшим минусом

08:01 21 декабря Киев, Украина

Погода в Украине будет в основном облачная, только на левобережной части страны возможны незначительные осадки, гололедица.



Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.



Существенных осадков не будет. На Левобережье небольшой снег. На остальной территории без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. На востоке и северо-востоке обещают гололед. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.



Днем в Украине обещают от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. На Закарпатье и в Одесской области воздух прогреется до 1-6 градусов выше нуля. На востоке страны от 0 до 5 градусов мороза.



В Киеве облачно. Днем без осадков. Утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха от 0 до 5 градусов мороза.