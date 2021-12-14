Объехать на велосипеде вокруг света и умереть в ДТП в родном городе

Известный спортсмен и искатель приключений Рой Садан, который на велосипеде смог осуществить путешествие вокруг всего мира, погиб на родине в коммуне Рош-ха-Никра на севере Израиля. Велосипедист попал под колеса автобуса. Об этом сообщил телеканал 7KANAL.
Отмечается, что авария произошла 10 марта. Через два дня 39-летний спортсмен скончался в больнице города Нагария от полученных травм.
По решению родственников Садана, его органы будут переданы нуждающимся в трансплантации.
На смерть велосипедиста отреагировал министр культуры и спорта Израиля Хили Троппер.
Сообщается, что Рой Садан в ходе своего кругосветного путешествия в 2007-2011 годах проехал 66 тысяч километров и посетил 42 страны.
В 2015 году мужчина получил серьезные ранения в результате камнепада в Индии, когда сорвался с высоты 500 метров. Тогда ему удалось выжить и вернуться в спорт.
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