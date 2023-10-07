Об этом должен знать участник боевых действий и его близкие

Уходят в историю события Второй мировой и Афганской войн, но число участников боевых действий (УБД) в Украине растет с каждым днем. К сожалению, не всегда украинцы хорошо знают законы, которые их защищают и помогают им.

Так, законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» определены льготы для участников боевых действий на оплату коммунальных услуг. Приводим их полный список.

Скидка в 75% предоставляется на:

пользование жильем;

пользование коммунальными услугами;

топливо для лиц, проживающих в домах без центрального отопления;

использование газа для отопления жилья на двойной размер нормативной отопительной площади. Такая льгота предоставляется семьям, состоящим только из нетрудоспособных лиц.

Двойной размер нормативной отапливаемой площади – это 42 кв. м на каждого, кто имеет льготу, и дополнительные 21 кв. м на других членов семьи.

Площадь, на которую предоставляется скидка на отопление, составляет 21 кв. м отапливаемой площади на каждого, кто постоянно проживает в доме и имеет льготу. Дополнительные льготные 10,5 кв. м предусмотрены на семью.

Кроме того, УБД имеют льготы на внеочередное пользование всеми услугами связи и внеочередную установку квартирных телефонов на льготных условиях. Льготная оплата производится в размере 20% от стоимости основных тарифов и 50% – дополнительных работ. Абонентская плата за использование телефона устанавливается в размере 50% от актуальных тарифов.

Льготы на коммуналку УБД назначаются пожизненно. Если ветеран пользуется печным отоплением и сжиженным газом для приготовления пищи, для получения льготы на эти услуги обращаться нужно ежегодно.

Кроме этого, льготник обязан сообщать уполномоченному органу об изменении всех обстоятельств, влияющих на предоставление льгот. Поэтому при изменении в составе семьи или места жительства, изменении в перечне услуг, на которые осуществляется назначение льгот, необходимо повторно подать заявление с учетом новых обстоятельств, влияющих на предоставление льгот.

Напомним, Украина намерена обеспечить военных собственным жильем, о чем рассказал первый замминистра по делам ветеранов Александр Порхун. Он подчеркнул, что в текущем году Министерство по делам ветеранов приняло решение о выделении 5,5 млрд грн на приобретение жилья для военных. Из этих средств 700 военнослужащих уже получили деньги на свои карточные счета, а 13 человек успешно приобрели жилье.