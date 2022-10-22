ОАЭ объявили о выделении Украине гуманитарной помощи в размере $100 млн

Объединенные Арабские Эмираты выделят Украине гуманитарную помощь в размере 100 миллионов долларов. Об этом сообщает пресс-служба постоянного представительства ОАЭ в ООН, опубликованном в ночь на субботу, 22 октября.
Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский 17 октября провел разговор с главой Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бин Зайдом аль-Нахайяном.
Как сообщалось раньше, Украина предложила ОАЭ присоединиться к восстановлению Украины.
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