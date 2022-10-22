08:44 22 октября Киев, Украина

Объединенные Арабские Эмираты выделят Украине гуманитарную помощь в размере 100 миллионов долларов. Об этом сообщает пресс-служба постоянного представительства ОАЭ в ООН, опубликованном в ночь на субботу, 22 октября.

"Международное сообщество должно активизировать свою поддержку для облегчения страданий гражданских лиц и обеспечения удовлетворения их основных потребностей. С этой целью ранее на этой неделе ОАЭ объявили о выделении Украине гуманитарной помощи в размере 100 млн долларов США", - сказано в сообщении.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский 17 октября провел разговор с главой Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бин Зайдом аль-Нахайяном.

Как сообщалось раньше, Украина предложила ОАЭ присоединиться к восстановлению Украины.