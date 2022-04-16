О тарифах на свет и восстановлении инфраструктуры, - Зеленский

11:29 16 апреля Киев, Украина

Еще не окончена война, гремят взрывы в наших городах, но правительство Украины уже готовит страну к предстоящей мирной жизни. Не остаются без внимания ни один социальный и экономический вопрос. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совещания с чиновниками обсудил завершение нынешнего отопительного сезона и подготовку к следующему, а также энергетические вопросы. Об этом в пятницу, 15 апреля, глава государства рассказал во время вечернего видеообращения.

"Обсудили энергетические вопросы, завершение этого отопительного сезона. Сезон проведен успешно несмотря ни на что. Несмотря на все "вангования", тарифы не выросли. Веерных отключений не было. Снабжение не срывалось даже в военное время. Начали также подготовку уже к следующему отопительному сезону. Обсудили закупку газа, обсудили закупку угля", - сказал президент.

Он отметил, что власти страны начали подготовку уже к следующему отопительному сезону.

"Обсудили закупку газа, обсудили закупку угля. Продолжаем минимум на следующие полгода действие тарифа на электричество в размере 1,44 грн за киловатт для тех, кто потребляет менее 250 киловатт. Это 80 процентов наших граждан", - рассказал Зеленский.

Также Владимир Зеленский отметил, что в украинских областях и районах, откуда выгнали оккупантов, продолжается восстановление нормальной жизни.

"Объем работ - действительно колоссальный. Деоккупировано уже 918 населенных пунктов разного масштаба, но все равно значимых для нас, для Украины", - отметил глава государства.

По его словам, на освобожденных территориях проходит разминирование, а также возобновляются поставки электричества, воды и газа. Кроме того, начинает работать полиция, почта, и структуры государственной и местной власти.

"На территории 338 освобожденных населенных пунктов начата работа гуманитарных штабов. Возобновляем оказание регулярной и экстренной медицинской помощи, работу образовательных структур - там, где это возможно", - сказал президент.

Он также отметил, что в общем на сегодняшний день российские войска разрушили или повредили уже 1018 образовательных учреждений по всей территории Украины.

Зеленский также рассказал о том, что началось восстановление дорог и железнодорожного сообщения. В частности, с завтрашнего дня возобновится железнодорожное сообщение с Черниговом и Нежином.

"Команды Укравтодора и Укрзализныци работают достаточно эффективно, и я благодарен им за эту скорость. За то, что возвращают людям ощущение нормальности жизни, которую оккупанты пытались уничтожить навсегда", - заявил Зеленский.

Напомним, президент отметил, что Россия уже проиграла Украину.