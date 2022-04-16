О тарифах на свет и восстановлении инфраструктуры, - Зеленский

Еще не окончена война, гремят взрывы в наших городах, но правительство Украины уже готовит страну к предстоящей мирной жизни. Не остаются без внимания ни один социальный и экономический вопрос. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совещания с чиновниками обсудил завершение нынешнего отопительного сезона и подготовку к следующему, а также энергетические вопросы. Об этом в пятницу, 15 апреля, глава государства рассказал во время вечернего видеообращения.
Он отметил, что власти страны начали подготовку уже к следующему отопительному сезону.
Также Владимир Зеленский отметил, что в украинских областях и районах, откуда выгнали оккупантов, продолжается восстановление нормальной жизни.
По его словам, на освобожденных территориях проходит разминирование, а также возобновляются поставки электричества, воды и газа. Кроме того, начинает работать полиция, почта, и структуры государственной и местной власти.
Он также отметил, что в общем на сегодняшний день российские войска разрушили или повредили уже 1018 образовательных учреждений по всей территории Украины.
Зеленский также рассказал о том, что началось восстановление дорог и железнодорожного сообщения. В частности, с завтрашнего дня возобновится железнодорожное сообщение с Черниговом и Нежином.
Напомним, президент отметил, что Россия уже проиграла Украину.
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