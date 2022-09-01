О попавших в плен или об исчезновении человека теперь можно сообщить онлайн

Объединенный центр по поиску и освобождению пленных ввел скорую форму подачи заявлений о пропавших без вести украинцах в условиях войны, а также попавших в плен к оккупантам.
Об этом сообщили в СБУ.
Для подачи заявления следует заполнить форму по ссылке .
Тем гражданам, которые обратились в Объединенный центр ранее, повторно заполнять электронную форму не нужно. В СБУ уверяют, что отправленные через форму данные конфиденциальны и не попадут к посторонним лицам.
В центре поиска предостерегли украинцев от сотрудничества с мошенниками, которые могут звонить по телефону и предлагать помощь в якобы освобождении родственников из плена.
Об этом сообщили в СБУ.
Для подачи заявления следует заполнить форму по ссылке .
Тем гражданам, которые обратились в Объединенный центр ранее, повторно заполнять электронную форму не нужно. В СБУ уверяют, что отправленные через форму данные конфиденциальны и не попадут к посторонним лицам.
В центре поиска предостерегли украинцев от сотрудничества с мошенниками, которые могут звонить по телефону и предлагать помощь в якобы освобождении родственников из плена.
Сейчас, как рассказали в ведомстве, из плена удалось вернуть уже 573 человека.
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