О попавших в плен или об исчезновении человека теперь можно сообщить онлайн

18:55 05 августа Киев, Украина

Объединенный центр по поиску и освобождению пленных ввел скорую форму подачи заявлений о пропавших без вести украинцах в условиях войны, а также попавших в плен к оккупантам.

Об этом сообщили в СБУ.

Для подачи заявления следует заполнить форму по ссылке .

Тем гражданам, которые обратились в Объединенный центр ранее, повторно заполнять электронную форму не нужно. В СБУ уверяют, что отправленные через форму данные конфиденциальны и не попадут к посторонним лицам.

В центре поиска предостерегли украинцев от сотрудничества с мошенниками, которые могут звонить по телефону и предлагать помощь в якобы освобождении родственников из плена.
“Не предоставляйте информацию о пленных и личных персональных данных не уполномоченным организациям и лицам, а также анонимным источникам. Это может повредить нашим защитникам в плену и усложнить ход переговорного процесса по их увольнению”, – призвали в СБУ.
Сейчас, как рассказали в ведомстве, из плена удалось вернуть уже 573 человека.