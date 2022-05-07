О подозрительных лицах на Западной Украине теперь сообщает ИИ

17:22 04 мая Киев, Украина

В Закарпатской области о подозрительных лицах полиции сообщает искусственный интеллект, анализирующий ситуацию.

Об этом в эфире информационного марафона рассказал председатель Закарпатской областной военной администрации Виктор Никита.

"Мы начали на базе военной администрации ситуационный центр, где все видеокамеры на Закарпатье подключены к определенной системе искусственного интеллекта, который проводит мониторинг и анализирует ситуацию на всей территории области", - сказал Никита.



О появлении подозрительных лиц возле стратегических объектов система сразу сообщает в полицию.

"Безосновательное нахождения тех или иных лиц рядом с объектами инфраструктуры система отслеживает, информирует правоохранителей и далее принимаются меры - задержание или опрос граждан", - рассказал глава ОВА.

Всех вновь прибывших "видит" искусственный интеллект, а неопознанных опрашивают полицейские.

"Все, кто въезжает на территорию области через КПП, проходят мониторинг. Видеокамеры фиксируют лица и номера транспортных средств. Если личность не установлена, камера ее не знает - ее нет в системе. С ними начинают работать полицейские", - пояснил Никита.



Сейчас сеть улучшают, планируют установить специальные рамки на железнодорожных вокзалах области.