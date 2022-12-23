Нужно ли вынимать из розеток электроприборы при отключении света: объясняет ГСЧС

11:57 23 декабря Киев, Украина

Чтобы избежать скачков напряжения в электросети и снизить риск пожара, следует извлекать вилки электроприборов из розеток во время отключения электричества.



Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Чрезмерное количество подключенных к сети приборов может повлечь за собой скачок напряжения во время восстановления электроэнергии", — говорится в сообщении.

Чтобы сохранить технику и избежать пожара, спасатели советуют придерживаться рекомендаций:

Отключить от сети все энергозатратные приборы: бойлер, духовой шкаф, электрообогреватель, стиральную машину, чайник, электроплиту.

Проверьте, выключены ли выключатели света в комнатах.

Отключить свет в частном доме/квартире через щиток, если уходите из дома.

Не вмешиваться в электрощитовые дома, пытаясь самостоятельно восстановить электроснабжение.

Включать электроприборы только через полчаса после подачи тока. Подключать энергоемкие приборы поэтапно.

Для владельцев бизнеса – не использовать уличную подсветку фасадов и витрин.

Эксперты не рекомендуют включать бытовую технику сразу после восстановления электроснабжения. После восстановления электричества необходимо подождать не менее двух минут, чтобы их включить, пока питание стабилизируется.