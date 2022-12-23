Нужно ли вынимать из розеток электроприборы при отключении света: объясняет ГСЧС

Чтобы избежать скачков напряжения в электросети и снизить риск пожара, следует извлекать вилки электроприборов из розеток во время отключения электричества.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Чтобы сохранить технику и избежать пожара, спасатели советуют придерживаться рекомендаций:
- Отключить от сети все энергозатратные приборы: бойлер, духовой шкаф, электрообогреватель, стиральную машину, чайник, электроплиту.
- Проверьте, выключены ли выключатели света в комнатах.
- Отключить свет в частном доме/квартире через щиток, если уходите из дома.
- Не вмешиваться в электрощитовые дома, пытаясь самостоятельно восстановить электроснабжение.
- Включать электроприборы только через полчаса после подачи тока. Подключать энергоемкие приборы поэтапно.
- Для владельцев бизнеса – не использовать уличную подсветку фасадов и витрин.
Эксперты не рекомендуют включать бытовую технику сразу после восстановления электроснабжения. После восстановления электричества необходимо подождать не менее двух минут, чтобы их включить, пока питание стабилизируется.
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