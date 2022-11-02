Нуждаются в работе и жилье: как живут 8 миллионов внутренних переселенцев в Украине

17:12 02 ноября Киев, Украина

В Украине более 8 миллионов внутренних переселенцев – данные Международной организации по миграции (МОМ). Компания Gradus Research исследовала, какие основные потребности есть у ВПЛ, а также как изменились их доходы и потребление.



Откуда и куда мигрируют

Больше мигрируют жители Востока Украины, они составляют 61% от общего количества внутренних переселенцев. Из южных регионов выехали 21% ВПЛ. Киевляне и жители северных областей после временной миграции по большей части возвращаются домой. Самым популярным направлением

внутренней миграции остается Львовская область.

Нуждаются в работе и жилье

65% внутренних переселенцев нуждаются в деньгах, в то же время о такой необходимости говорит такой же процент людей среди украинцев, которые остались на постоянном месте жительства.



Однако среди ВПЛ 40% людей до сих пор нуждаются в работе, а 29% – безопасном жилье. Это ощутимо больше, чем среди тех, кто не переезжал (27% и 19% соответственно).



Среди ВПЛ только у 55% есть работа – против 66% среди тех, кто не изменил место жительства. Из-за войны доход уменьшился у 82%

переселенцев.

Исследователи считают, что убытки и потребности переселенцев делают их мотивированными работниками.

«Ведь они желают восстановить тот уровень жизни, который был раньше. Именно поэтому у работодателей есть возможность найти [среди ВПЛ] работника не только с хорошей квалификацией, но и со стимулом работать качественно», – комментирует Евгения Близнюк, основательница и директор Gradus Research.

Половина получает помощь от государства

Количество внутренних переселенцев, чувствующих себя в безопасности, составляет всего 23%. В то же время 85% ВПЛ говорят, что в новых

местах проживания к ним относятся доброжелательно.

Помощь от государства получают 52% переселенцев. Этот показатель больше, чем среди не переехавших (24%). Большую помощь получают в виде пищевых продуктов (77%), денег (50%) и средств гигиены (27%).



Типичная потребительская корзина в ВПЛ после переезда не изменилась, переселенцы покупают такие же продукты, что и те, кто не покидал дом из-за войны.