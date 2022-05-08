Новый закон Зеленского позволит людям с инвалидностью обслуживаться вне очереди

14:06 03 августа Киев, Украина

Сегодня президент Украины подписал закон, в соответствии с которым первоочередное право в очередях и на любых пропускных пунктах предоставляется людям с инвалидностью и лицам, которые их сопровождают.



Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.



Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий для лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью" № 1664-IX, усиливает социальную защиту людей с инвалидностью.

В частности, согласно закону, такие люди и лица, сопровождающие их, имеют право на первоочередное обслуживание в любых кассах, а также на всех предприятиях, в учреждениях и организациях, предоставляющих услуги населению.



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Кроме того, взрослые и дети с инвалидностью смогут получить реабилитационную помощь за счет административно-хозяйственных санкций и пени, поступивших в государственный бюджет и использующихся Фондом социальной защиты инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.В частности, согласно закону, такие люди и лица, сопровождающие их, имеют право на первоочередное обслуживание в любых кассах, а также на всех предприятиях, в учреждениях и организациях, предоставляющих услуги населению.Также люди с инвалидностью , которые едут на лечение и имеют соответствующие документы, лица с инвалидностью I группы и лица, сопровождающие их, имеют право на приоритетное прохождение пунктов пропуска через государственную границу Украины и контрольные пункты въезда/выезда на временно оккупированных территориях (не чаще одного раза в неделю в одну сторону).Кроме того, взрослые и дети с инвалидностью смогут получить реабилитационную помощь за счет административно-хозяйственных санкций и пени, поступивших в государственный бюджет и использующихся Фондом социальной защиты инвалидов.

Принятие законов, регулирующих нравственное воспитание граждан страны, приветствуются, однако, не стоит забывать и про другие сферы жизни людей с инвалидностью: своевременная диагностика, консультация и дальнейшее медицинское сопровождение, а также уровень пенсионного обеспечения людей с инвалидностью.