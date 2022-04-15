Новый украинский беспилотник "PD-2" проходит испытания на соответствие требованиям ВСУ

18:33 18 ноября Киев, Украина

Новый украинский беспилотник "PD-2" проходит поэтапное тестирование в НИИ института испытаний и сертификации вооружения и военной техники, после чего военные эксперты определят его соответствие требованиям ВСУ.



Об этом информирует Генеральный штаб ВС Украины.



БпАК "PD-2" украинского производства предназначен для ведения воздушной разведки в инфракрасном и оптическом диапазоне в любое время суток и осуществления корректировки огня артиллерии.



"Военные ученые проводят тестирование в три этапа: лабораторный, наземный и летный. Во время них оцениваются боевые, эксплуатационные и технические характеристики авиационного комплекса и устанавливается соответствие полученных результатов требованиям Вооруженных Сил Украины в БпАК данного класса", - говорится в сообщении.