Новый тренд в школьных поборах

Учебный год еще не начался, а школы вовсю "трясут" родителей, в этом году просят сброситься на антиковидные товары, начиная с анисептиков, заканчивая бесконтактными термометрами.
В управлениях образования говорят, что это личная инициатива руководства школ, а все необходимое закупили или закупают. Мы узнали, куда пожаловаться родителям и чем реально обеспечены школьники.
Краска и халаты для борьбы с вирусом
Родителей массово заставляют сдавать деньги на средства защиты от коронавируса.
По ее словам, если в Киеве относительно все упорядоченно, то в регионах наглеют с размахом.
В департаменте образования КГГА отметили, что средства защиты и дезинфекции закупают централизованно.
Сама Елена Фиданян на своей странице в Facebook показала, что закупается в учебные заведения. Это, в частности, моющие дезинфицирующие средства, антисептики, защитные перчатки, "Белизна", вода, лекарства, туалетная бумага, мусорные пакеты, медицинские маски, щитки, бесконтактные термометры, пищевые контейнеры, оргтехника, канцелярия и шторы. А также контейнеры для использованных масок.
В Министерстве образования также говорят, что в школы и садики все средства безопасности (антисептики, маски и др.) должны закупать учредители, а не за родительские средства.
Что закупают
Алена Парфенова советует родителям, у которых вымогают деньги, не бояться, а жаловаться в районные управления или в КГГА. Любопытно, что в некоторых школах, когда родители стали разбираться, то сразу нашлось все, на что с них требовали деньги.
Что закупают
Алена Парфенова советует родителям, у которых вымогают деньги, не бояться, а жаловаться в районные управления или в КГГА. Любопытно, что в некоторых школах, когда родители стали разбираться, то сразу нашлось все, на что с них требовали деньги.
А мама пятиклассника из Умани поделилась, что их класс сбрасывается на бесконтактные термометры.
Мы посмотрели на сайте закупок ProZorro, что заказывают из средств защиты. Как оказалось, на антисептики, дезинфицирующие средства и бесконтактные инфракрасные термометры уже потратили миллионы из бюджета. Причем закупки проводились еще в мае-июне, а значит, в школах действительно лукавят, говоря о том, что у них ничего нет.
Так, в Шевченковском районе закупили средства дезинфекции для рук и обработки поверхностей, а в Деснянском и еще нескольких — не пожалели денег даже на коврики под них. В Печерском районе у детей должны быть средства не только для обработки рук, но и ногтей.
Без справок и осмотров
Одна из новинок — в этом году родители могут не нести в школу карту прививок ребенка. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Правда, по его словам, в школах имеют право попросить справку о календаре сделанных прививок. Если ребенка вакцинировали в соответствии с календарем прививок, то карта для школы не обязательна.
А вот педагогам Минздрав разрешил не проходить из-за пандемии в этом году медосмотр. Хотя Киеврада выделила на это деньги.
Кроме того, в бюджетной комиссии Киеврады, при корректировке бюджета Киева могут быть выделены дополнительные средства для закупки "антиковидного" списка, необходимого для детских учреждений. "Такой вопрос обсуждается", — сообщили в комиссии.
Кроме того, в бюджетной комиссии Киеврады, при корректировке бюджета Киева могут быть выделены дополнительные средства для закупки "антиковидного" списка, необходимого для детских учреждений. "Такой вопрос обсуждается", — сообщили в комиссии.
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