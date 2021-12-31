Новый тренд в школьных поборах

14:25 19 Август Киев, Украина

Учебный год еще не начался, а школы вовсю "трясут" родителей, в этом году просят сброситься на антиковидные товары, начиная с анисептиков, заканчивая бесконтактными термометрами.

В управлениях образования говорят, что это личная инициатива руководства школ, а все необходимое закупили или закупают. Мы узнали, куда пожаловаться родителям и чем реально обеспечены школьники.



Краска и халаты для борьбы с вирусом

Родителей массово заставляют сдавать деньги на средства защиты от Родителей массово заставляют сдавать деньги на средства защиты от коронавируса

"Если раньше статьи расходов для родителей были как-то структурированы — фонд школы, фонд класса, то теперь появился новый вид — на Covid. Родителей просят сдавать деньги на бесконтактные термометры, бактерицидные лампы, дезинфицирующие средства и антисептики. Такое впечатление, что голод в поборах породил у школ новую статью расходов. И это явление, к сожалению, распространено на всю Украину", — сказала одина из соучредителей организации "Батьки SOS", которая борется с коррупцией в школах , Алена Парфенова.

По ее словам, если в Киеве относительно все упорядоченно, то в регионах наглеют с размахом.

"Деньги просят и на пластиковые перегородки, и медицинские халаты, и даже на краску. Ведь "это все для ваших детей". Списки в разных школах немного отличаются, но в основном это касается тех средств для профилактики заболеваний, которые и так закупают школы. По Киеву ситуация более-менее ровная, хотя не все управления успели провести тендеры и все закупить, но в регионах каждый изощряется как может", — говорит нам Парфенова.

В департаменте образования КГГА отметили, что средства защиты и дезинфекции закупают централизованно.

"Уже несколько недель по школам ездит комиссия во главе с директором департамента Еленой Фиданян, чтобы проверить, что у кого есть в наличии и чего не хватает. Мы никого не просим сбрасываться. А если кто-то это делает — это его личная инициатива, и нужно об этом сообщать", — сказали в департаменте образования, подчеркнув, что это же касается и детских садов.

Сама Елена Фиданян на своей странице в Facebook показала, что закупается в учебные заведения. Это, в частности, моющие дезинфицирующие средства, антисептики, защитные перчатки, "Белизна", вода, лекарства, туалетная бумага, мусорные пакеты, медицинские маски, щитки, бесконтактные термометры, пищевые контейнеры, оргтехника, канцелярия и шторы. А также контейнеры для использованных масок.

"Все приобретено за деньги города, выделенные районным управлениям образования, — отметила Фиданян. — Что-либо дополнительно покупать не нужно".

В Министерстве образования также говорят, что в школы и садики все средства безопасности (антисептики, маски и др.) должны закупать учредители, а не за родительские средства.



Что закупают

Алена Парфенова советует родителям, у которых вымогают деньги, не бояться, а жаловаться в районные управления или в КГГА. Любопытно, что в некоторых школах, когда родители стали разбираться, то сразу нашлось все, на что с них требовали деньги.

"Мыло, туалетная бумага, бумажные полотенца. К этому уже привыкли, что нужно собирать. Но когда родители удивились, что нужно сбрасываться на антисептик, и подняли вопрос о том, чем же снабжает город, то в нашей школе уже и антисептик внезапно нашелся. Еще бы мыло и бумагу нашли", — рассказывает Евгения Г. из Деснянского района столицы.

А мама пятиклассника из Умани поделилась, что их класс сбрасывается на бесконтактные термометры.

"Говорят, того, что закупает город, мало. По 2–3 на школу. А это будет очередь на полчаса, поэтому мы сбросились отдельно на наш класс", — сказала нам Елена Г.

Мы посмотрели на сайте закупок ProZorro, что заказывают из средств защиты. Как оказалось, на антисептики, дезинфицирующие средства и бесконтактные инфракрасные термометры уже потратили миллионы из бюджета. Причем закупки проводились еще в мае-июне, а значит, в школах действительно лукавят, говоря о том, что у них ничего нет.



Так, в Шевченковском районе закупили средства дезинфекции для рук и обработки поверхностей, а в Деснянском и еще нескольких — не пожалели денег даже на коврики под них. В Печерском районе у детей должны быть средства не только для обработки рук, но и ногтей.



Без справок и осмотров

Одна из новинок — в этом году родители могут не нести в школу карту прививок ребенка. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Правда, по его словам, в школах имеют право попросить справку о календаре сделанных прививок. Если ребенка вакцинировали в соответствии с календарем прививок, то карта для школы не обязательна.

"Если ребенка вакцинировали согласно календарю прививок, то в возрасте с 7 до 14 лет ему не проводят вакцинацию или ревакцинацию. То есть важно вовремя вакцинировать ребенка", — говорит Степанов. По его словам, вакцинировать детей нужно даже в период пандемии.

А вот педагогам Минздрав разрешил не проходить из-за пандемии в этом году медосмотр. Хотя Киеврада выделила на это деньги.



Кроме того, в бюджетной комиссии Киеврады, при корректировке бюджета Киева могут быть выделены дополнительные средства для закупки "антиковидного" списка, необходимого для детских учреждений. "Такой вопрос обсуждается", — сообщили в комиссии.