Новый сюрприз для водителей - фантомный патруль

20:08 11 Август Киев, Украина

Для увеличения эффективности контроля за соблюдением ПДД, на дорогах Украины появятся фантомные патрули - авто без опознавательных знаков, которые измеряют скорость машин в движении.

Об этом рассказал Алексей Билошицкий, заместитель начальника Департамента патрульной полиции.

«Сейчас камеры автоматической фиксации присутствуют только в Киеве и Киевской области. На участках автодорог, на которых пока нет камер автофиксации, TruCAM является единственным устройством для измерения скорости. Мы стоим на позиции, подкрепленной международным опытом, что система автоматической фиксации работает в паре с устройствами фиксации скорости в ручном режиме», - пояснил Билошицкий

Алексей Билошицкий объяснил, что даже при условии, что будет уже оснащена камерами автофиксации вся сеть автоучастков, они должны работать в паре с TruCAM. Полицейский убежден, что для достижения максимального результата, нужны различные методы фиксации.

«У нас также запланировано внедрение фантомных патрулей, которые будут измерять скорость транспортных средств в движении. Все эти три элемента контроля за скоростью присутствуют в других странах», - рассказал Алексей Билошицкий.

Запуск фантомных патрулей Алексей Билошицкий анонсировал на следующий год.