Новый проект "Большой стройки" - киевская объездная дорога

15:22 13 Август Киев, Украина

Программа "Большая стройка" набирает обороты, сегодня дали старт новому амбициозному проекту строительства объездной дороги вокруг Киева

Дорога соединит между собой крупнейшие города киевской агломерации, начало работ запланировано на начало 2021 года.





В Министерстве инфраструктуры рассказали подробности масштабного проекта. По словам, главы ведомства Владислава Криклия, Киевская объездная дорога будет представлять собой полукольцо, которое объединит комфортным маршрутом сразу пять международных трасс.

Протяженность дороги составит 150 километров, она будет состоять из шести участков. В частности КОД охватит трассы М-07 Киев – Ковель, М-06 Киев – Чоп, М-05 Киев – Одесса, Н-01 Киев – Знаменка, Н-08 Борисполь – Мариуполь, М-03 Киев – Харьков и М-01 Киев – Чернигов. Кроме того, в рамках проекта построят мост через Днепр длинной 25 километров.



Новая Киевская объездная дорога соединит между собой крупнейшие города киевской агломерации: Ирпень, Ворзель, Васильков, Обухов, Украинка, Борисполь и Бровары. Благодаря новой дороге водителям не придется ехать на левый берег столицы с правого через центр города.



Таким образом правительство намерено разгрузить столицу от грузового транспорта и, как следствие, улучшить ее экологическое состояние.



По предварительным расчетам, строительство объездной дороги займет не менее 5-6 лет, а стоимость проекта составит 85 миллиардов гривен. Уже подан тендер на строительство первого участка протяженностью 35 километров, который соединит трассы М-06 Киев – Чоп и М-05 Киев – Одесса.



