Новый поезд Интерсити+ будет доставлять украинцев в Карпаты

11:34 29 Апрель Киев, Украина

Скоростной поезд Интерсити + "Бойковский экспресс" №745 / 746 Киев - Славское осуществит свои первые рейсы 1 и 4 мая.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



В компании также креативно подошли к популяризации направления - среди купивших билеты проведут лотерею.

"Среди всех пассажиров рейса №745, которые будут направляться в Славское 1 и 4 мая, отдел туризма Славской громады случайным образом разыграет 10 эксклюзивных наборов бойковских сувениров – только нужно сохранить свой бумажный или электронный билет до конца поездки", - рассказали подробности акции в УЗ.