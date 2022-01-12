Новый поезд Интерсити+ будет доставлять украинцев в Карпаты

Скоростной поезд Интерсити + "Бойковский экспресс" №745 / 746 Киев - Славское осуществит свои первые рейсы 1 и 4 мая.
Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
В компании также креативно подошли к популяризации направления - среди купивших билеты проведут лотерею.
В компании также креативно подошли к популяризации направления - среди купивших билеты проведут лотерею.
Как сообщалось, Укрзализныця решила продлить курсирование "Интерсити+" Киев – Славское на майские праздники и в сезон летних перевозок.
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