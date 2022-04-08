"Новый Освенцим": в Мариуполе оккупанты сжигают тела убитых горожан в мобильных крематориях

15:52 06 апреля Киев, Украина

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что в городе, где идут бои и который уже практически уничтожен, начали работать российские мобильные крематории, таким образом оккупанты пытаются уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии в Мариуполе.

Неделю тому назад осторожные оценки указывали на 5 тысяч погибших. Но учитывая размеры города, катастрофические разрушения, продолжительность блокады и жесткое сопротивление, жертвами оккупантов могли стать десятки тысяч гражданских мариупольцев. Поэтому россия не спешит давать зеленый свет миссии Турции и другим инициативам по спасению и полной эвакуации Мариуполя.

Кроме того, всех потенциальных свидетелей зверств оккупантов пытаются идентифицировать через фильтрационные лагеря и уничтожить.

Всю грязную работу россияне оставили для коллаборантов. Очевидцы сообщают, что рашисты привлекли к специальным бригадам зачистки местных и террористов «ДНР». Они собирают и сжигают тела убитых в результате российского вторжения жителей Мариуполя. Координирует работу этих групп непосредственно самопровозглашенный мэр-коллаборационист Константин Иващенко.

Многие годы он с приспешниками неоднократно пытался захватить власть, но в конце концов ему удалось стать разве что директором мариупольского крематория.