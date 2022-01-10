Новый метод лечения воспаления глаз протестирован на собаках

Не напрасно пословица советует беречь око. Глаз – один из важнейших органов для полноценной жизни в обществе. Одним из распространенных заболеваний глаз является увеит, или воспаление сосудистой оболочки глаз. Этим воспалением глаз могут болеть не только люди, но и животные. К сожалению, со временем заболевание может приводить к слепоте.
Американские ученые из Техасского университета в Галвестоне заявили об успешном лечение глазных воспалений на основе куркумина, содержащегося в коре куркумы. Об этом пишет Texas A&M Today.
По словам ученых, препараты на основе куркумина легко справились с увеитом у животных. Теперь ученые планируют адаптировать терапию для человека для лечения катаракты и воспаления глаз.
В то же время, новое лечение, как заявляют эксперты, показало эффективность у собак, снижая признаки воспаления без каких-либо побочных эффектов.
Ранее в Университете Торонто разработали гидрогель, который восстанавливает функцию клеток сетчатки.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии