Новый метод лечения воспаления глаз протестирован на собаках

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Не напрасно пословица советует беречь око. Глаз – один из важнейших органов для полноценной жизни в обществе. Одним из распространенных заболеваний глаз является увеит, или воспаление сосудистой оболочки глаз. Этим воспалением глаз могут болеть не только люди, но и животные. К сожалению, со временем заболевание может приводить к слепоте.

Американские ученые из Техасского университета в Галвестоне заявили об успешном лечение глазных воспалений на основе куркумина, содержащегося в коре куркумы. Об этом пишет Texas A&M Today.

По словам ученых, препараты на основе куркумина легко справились с увеитом у животных. Теперь ученые планируют адаптировать терапию для человека для лечения катаракты и воспаления глаз.

“Лечение увеита в настоящий момент осложняется их ограниченной всасываемостью. Кроме того, широко применяемые стероидные препараты нередко приводят к осложнениям на почки и печень”, - сообщают ученые.

В то же время, новое лечение, как заявляют эксперты, показало эффективность у собак, снижая признаки воспаления без каких-либо побочных эффектов.

“Терапия может потенциально использоваться для лечения катаракты и увеита у людей, и наши результаты помогут ускорить разработку препаратов для человека”, - заключила соавтор исследования Эрин Скотт.

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