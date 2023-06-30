Новый инклюзивный поезд запустят между Львовом и Ужгородом

17:45 30 июня Киев, Украина

Укрзализныця» отремонтировала и сделала инклюзивным еще один электропоезд. Как и все предыдущие модели, поезд имеет просторные туалеты, приспособленные для людей с инвалидностью, пандусы и таблички, продублированные шрифтом Брайля.

Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци»



Кроме того, обустроили пеленающие столики, места для перевозки велосипедов, обновили сиденья и системы освещения, информирования и

пожаротушения.

Поезд вскоре выпустят на маршрут №829, курсирующий между Ужгородом и Львовом.

Рейс будет отправляться из Ужгорода в 06:25 и прибывать во Львов в 12:10. В обратном направлении из Львова поезд будет отправляться в 16:35 и прибывать в Ужгород в 22:25.



Поезд будет проходить через станции Батево, Мукачево, Карпаты, Свалява, Воловец, Опорное, Лавочное, Славское, Тухля, Сколе, Стрый и Николаев-Днестровский.



В общей сложности «Укрзализныця» запустила 29 инклюзивных электропоездов, из которых 19 отремонтировали уже во время полномасштабного вторжения.