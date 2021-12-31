Новый формат празднования Дня Независимости Украины

17:50 20 Август Киев, Украина

В этом году День Независимости Украины отпразднуют со всем миром, подготовлен специальный шестичасовой онлайн-марафон

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"В этом году Министерство иностранных дел Украины совместно с Украинским Институтом подготовило специальный формат всемирного празднования Дня Независимости Украины - большой онлайн-марафон. Марафон продлится почти шесть часов", - говорится в сообщении.

Так, в программе марафона: приветствие со всего мира, непревзойденные украинские пейзажи, включение с креативной студии МИД, Украина глазами японского туриста в фильме "Спасибо", сет DJ Sky на фоне Карпатских гор, знакомство с украинскими фэшн брендами, поздравления ONUKA, NK и других украинских звезд, приготовления борща с Евгением Клопотенко.