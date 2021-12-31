Новый формат празднования Дня Независимости Украины
17:50 20 Август Киев, Украина
В этом году День Независимости Украины отпразднуют со всем миром, подготовлен специальный шестичасовой онлайн-марафон
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Об этом сообщает пресс-служба МИД.
"В этом году Министерство иностранных дел Украины совместно с Украинским Институтом подготовило специальный формат всемирного празднования Дня Независимости Украины - большой онлайн-марафон. Марафон продлится почти шесть часов", - говорится в сообщении.
Так, в программе марафона: приветствие со всего мира, непревзойденные украинские пейзажи, включение с креативной студии МИД, Украина глазами японского туриста в фильме "Спасибо", сет DJ Sky на фоне Карпатских гор, знакомство с украинскими фэшн брендами, поздравления ONUKA, NK и других украинских звезд, приготовления борща с Евгением Клопотенко.
"Язык онлайн-марафона - английский. Онлайн-марафон будет транслироваться на официальной фейсбук-странице Украине и на страницах украинских посольств", - говорится в сообщении.
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