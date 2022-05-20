Новые вагоны последней модификации от "Укрзализныци"

13:27 18 декабря Киев, Украина

"Укрзализныця" прислушивается к желаниям своих пассажиров, обновлен ряд поездов образца 2020 года, также компания собрала предложения по изменениям в вагонах, образца 2021 года, все они приняты к сведению и сейчас руководство компании определяется с техзаданиями для реализации обновлений.

Если вы еще не проинспектировали вагоны Укрзализныци 2020 года, то, судя по всему, мы ждем именно вас, написал руководитель по коммуникациям и клиентскому маркетингу компании Александр Шевченко на своей странице в Facebook.