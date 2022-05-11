Новые условия приема в учреждения высшего образования в 2021 году

21:10 09 декабря Киев, Украина

Глава Минобразования и науки Украины Сергей Шкарлет сообщил, что в условия приема на обучение в высшие учебные заведения Украины в 2021 году, был внесен ряд изменений.

Соответсвующая информация размещена на сайте МОН , в среду, 9 декабря.



Пока неизвестно, как будет развиваться ситуация с распространением коронавируса, поэтому практически для всех абитуриентов доступна возможность электронной подачи заявлений.



Для регистрации электронного кабинета необходимо иметь хотя бы один сертификат ВНО, обязателен также и документ о полном общем среднем образовании. Он должен быть изготовлен в Украине, обязательно с использованием фотополимерных технологий.



Пока что в планах, но до начала вступительно кампании 2021 года будет введено в обиход представление документов на зачисление дистанционно. В МОН это планируют реализовать непосредственно через электронный кабинет поступающего. Для этого нужна будет также электронная подпись.

Поступающим на специальности “Стоматология”, “Медицина” и “Педиатрия” отныне нужно набрать не менее 150 баллов по ВНО — речь о втором и третьем конкурсных предметах. Это требование не будет распространяться на тех, чей конкурсный балл будет выше 175.



С 2021 года обязательными предметами ВНО для поступления на эти специальности будут:

украинский язык и математика;

третьим предметом могут быть биология, химия или физика.

Поступающим на специальности гуманитарного и социального направления нужно сдавать ВНО по украинскому языку и литературе, а абитуриенты, выбравшие другие специальности, смогут проходить тестирование только по украинскому языку.



Важно: сертификаты ВНО по украинскому языку и литературе 2018-2020 годов можно будет использовать для поступления на все специальности.



В 2021 году перечень предметов ВНО будет расширен для большинства специальностей. Абитуриенты таким образом смогут использовать их в качестве третьего конкурсного предмета.



Абитуриент сможет подать на небюджетные конкурсные предложения не более 30 заявлений.



Изменятся и правила для поступающих на магистратуру:

Нужно будет сдавать единый вступительный экзамен по иностранному языку (ЕВИ).

Заведение сможет увеличить вес балла по профессиональному экзамену (на свое усмотрение), оставив на экзамен по иностранному языку не менее 25%.

Важно: поступающие в магистратуру смогут использовать результаты ЕВИ 2020 и 2021, а результаты единого профессионального вступительного испытания будут учитываться только за 2021 год.