Новые рейсы по Украине и маршруты за границу. УЗ обновила график поездов

12:25 28 октября Киев, Украина

Укрзализныця 28 октября представила обновленный график движения поездов. Так, появилось 14 новых рейсов, среди которых 4 поезда международного сообщения в Кишинев (Молдова), Перемышль, Хелма (Польша) и Вена (Австрия), 4 новых рейса Интерсити+, а также сразу 58 оптимизированных рейсов по Украине и за границу .

Среди ключевых обновлений по маршрутам в пределах Украины:
  • Поезд №65/66 Харьков – Умань соединит оба города с Днепром.
  • Поезд №266/265 Ковель – Ужгород . Впервые за много лет соединены Волынь и западное Полесье с горнолыжным регионом в Славске, Дрогобыче и главными городами Закарпатья. При этом прохождение Львова в направлении Закарпатья на Волынь запланировано около 06:00, а в обратном направлении около 22:00.
  • Поезд №769/770 Жмеринка – Хутор-Михайловский . Это новое экспериментальное соединение для деблокированной северной Сумщины со столицей и Винницкой.
Еще три новых сообщения готовятся к запуску в ближайшее время.
  • поезд № 111/112 Изюм – Киев;
  • поезд № 131/132 Запорожье – Львов;
  • поезд № 191/192 Краматорск – Одесса.
Кроме того, восстанавливается ряд маршрутов, курсировавших до полномасштабной войны:
  • № 3/4 Запорожье – Львов продлен до Ужгорода на ежедневной основе;
  • № 5/6 Запорожье – Ивано-Франковск продлен до Рахова;
  • № 15/16 Харьков – Ивано-Франковск продлен до Рахова;
  • № 17/18 Харьков – Львов продлен до Ужгорода;
  • № 21 Харьков – Львов продлен до Трускавца;
  • № 41/42 Днепр – Львов продлен до Трускавца;
  • № 149/150 Кременчуг – Ивано-Франковск продлен до Ворохты;
  • № 45/46 Харьков – Ужгород возвращается к курсированию через Сумы;
  • № 7/8 Киев – Черновцы получил утреннее прибытие;
  • №49/50 Киев – Трускавец ускоряется на 3 часа.
Скоростные поезда Интерсити+ тоже претерпевают сдвиги в графике:
  • № 715/716 Киев – Перемышль – Киев ускорено на 2 часа в каждом направлении;
  • № 705 Киев – Перемышль ускорен более чем на 3 часа;
    время отправления поездов в Киев – Харьков – Киев и Киев – Чернигов – Киев стало значительно удобнее для пассажиров:
  • №723 Харьков – Киев будет отправляться из Харькова в 17:06, прибывать в Киев в 22:07;
  • №725 Харьков – Киев будет отправляться из Харькова в 07:15, прибывать в Киев в 12:19;
  • №724 Киев – Харьков будет отправляться из Киева в 15:53, прибывать в Харьков в 20:53;
  • № 708/707 Киев – Чернигов отправляется из Киева в 07:43, прибывает в Чернигов в 10:11;
  • № 710/709 Чернигов – Киев будет отправляться из Чернигова в 17:21, прибывать в Киев в 19:48.
Кроме этого, УЗ на участках с наибольшим пассажиропотоком вдвое увеличил количество вагонов в 17 существующих поездах.