Новые правила въезда в Турцию для украинцев

С 1 июня граждане Украины смогут посетить Турцию при наличии одного из четырех документов.
Речь идет о сертификате вакцинации от COVID-19, справке о перенесенном заболевании, отрицательном результате ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена SARS-CoV-2.
Об этом сказал первый секретарь, руководитель консульского отдела посольства Украины в Турецкой Республике Андрей Билык.
Речь идет о сертификате вакцинации от COVID-19, справке о перенесенном заболевании, отрицательном результате ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена SARS-CoV-2.
Об этом сказал первый секретарь, руководитель консульского отдела посольства Украины в Турецкой Республике Андрей Билык.
Для посещения Турции украинцам нужно иметь один из следующих документов:
- Документ о вакцинации от COVID-19 сделанный не ранее чем за 14 дней до приезда в страну.
- Документ, удостоверяющий, что лицо переболело COVID-19 в течение последних шести месяцев.
- Негативный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за 72 часа до приезда.
- Экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2, сделанный не позднее чем за 48 часов до приезда.
Консул также уточнил, что транзитные пассажиры освобождаются от этих обязательств. Получение более подробной информации ожидается от турецких властей в ближайшее время.
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