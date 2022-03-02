Новые правила въезда в Турцию для украинцев

14:57 01 Июнь Киев, Украина

С 1 июня граждане Украины смогут посетить Турцию при наличии одного из четырех документов.



Речь идет о сертификате вакцинации от COVID-19, справке о перенесенном заболевании, отрицательном результате ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена SARS-CoV-2.



Об этом сказал первый секретарь, руководитель консульского отдела посольства Украины в Турецкой Республике Андрей Билык.

«Начиная с 1 июня 2021 года для въезда в Турцию необходимо выполнить одно из четырех условий - иметь один из документов, подтверждающий вакцинацию, перенесенное заболевание или отрицательный результат тестирования - ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до приезда, или экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2, сделанный не позднее чем за 48 часов до приезда", - сообщил Билык.

Для посещения Турции украинцам нужно иметь один из следующих документов:

Документ о вакцинации от COVID-19 сделанный не ранее чем за 14 дней до приезда в страну.

Документ, удостоверяющий, что лицо переболело COVID-19 в течение последних шести месяцев.

Негативный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за 72 часа до приезда.

Экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2, сделанный не позднее чем за 48 часов до приезда.

Консул также уточнил, что транзитные пассажиры освобождаются от этих обязательств. Получение более подробной информации ожидается от турецких властей в ближайшее время.